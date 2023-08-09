Momen Keakraban Para Menteri Sebelum Sidang Kabinet Paripurna

JAKARTA - Sejumlah jajaran menteri dan pimpinan lembaga di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tampak berfoto bersama sebelum dimulainya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu (9/8/2023).

Terlihat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak semua jajaran menteri untuk berfoto bersama sebelum melaksanakan sidang.

"Ayo kita foto bersama," ujar Sri Mulyani.

Para menteri yang sedang berkumpul di bagian tengah dalam ruangan Istana Merdeka kemudian tampak berfoto bersama sembari tersenyum dan tertawa.

Meskipun demikian, ada sejumlah menteri yang duduk di bagian pojok maupun belakang tampak sedang berbincang dengan Menteri lainnya.

Setelahnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengajak awak media foto bersama.

"Ini nih yang biasa fotoin, sekarang kita foto bareng ya," kata Sri Mulyani disambut antusias para awak media yang tengah meliput suasana di dalam ruangan sidang kabinet paripurna.