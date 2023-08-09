Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gandeng PPATK, Polri Bakal Bentuk Satgas Antipolitik Uang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:53 WIB
Gandeng PPATK, Polri Bakal Bentuk Satgas Antipolitik Uang
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Polri bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang (Money Politic) untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Iya Satgas Antimoney Politic yang nantinya dibentuk dalam rangka pemilu lebih utamanya adalah untuk mencegah terjadinya money politic," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Sandi mengatakan, pihaknya juga akan menggandeng seluruh stakeholder termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pembentukan Satgas Antipolitik Uang.

"Iya tadi sudah disampaikan jadi kita menggandeng (PPATK), seluruh stakeholder terkait lainnya untuk bisa membuat terang semua peristiwa yang terjadi dan tidak ada dusta di antara kita," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
