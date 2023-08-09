Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blak-Blakan Hakim Penerima Suap Dede Suryaman di Sidang MKH, untuk Ringankan Vonis Korupsi

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:01 WIB
Blak-Blakan Hakim Penerima Suap Dede Suryaman di Sidang MKH, untuk Ringankan Vonis Korupsi
Hakim penerima suap, Dede Suryaman, buka-bukaan di sidang MKH/Foto: Irfan Maulana
A
A
A

 

JAKARTA - Hakim nonaktif penerima suap kepengurusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Dede Suryaman buka-bukaan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu, (9/8/2023).

Diketahui, Dede terlibat suap dalam kasus untuk meringankan vonis hukuman dalam perkara tindakan pidana korupsi (Tipikor) jembatan Brawijaya, Kediri.

 BACA JUGA:

Mulanya Dede, mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut. Dia pun memohon agar tidak dipecat sebagai hakim.

"Dapat saya sampaikan bahwa sangat menyesal saya atas peristiwa terjadi. Saya mengaku bersalah dan ke depannya saya akan perbaiki kesalahan tersebut dengan benar," jelasnya.

Dede mengaku merasa tertekan saat memimpin sidang perkara tersebut. Dalam hal tersebut dia merasa bimbang.

"Dalam hal ini situasional yang paradoks antara keharusan memberikan keadilan yang objektif dan pidana yang tidak berlebihan dengan situasi yang dihadapi hakim anggota, terutama hakim adhoc Kusdarwanto," ucapnya.

Dia menyatakan bahwa dirinya merasa kurang menyenangkan saat memimpin sidang. Sebab, secara kronologis dia ditunjuk menjadi ketua majelis hakim.

Dia lantas mengungkapkan adanya keluhan dari seorang pengacara bernama Yuda. Kata dia, Yuda protes mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim.

"Tentang Kusdarwanto (hakim Ad Hoc) yang ketemu dengan keluarga terdakwa di Kediri, dengan didampingi dua orang jaksa. Keperluannya adalah agar apabila perkara itu diurus, tolong, yang bersangkutan, jangan kepada saya," ungkapnya.

Dede pun mengkonfirmasi terkait kebenaran itu kepada Kusdarwanto yang kemudian mengakuinya.

Lanjut Dede, Yuda memiliki dokumen pertemuan itu. Dede pun mengaku takut kalau dokumen tersebut dikembalikan akan mendapatkan risiko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement