Terbongkar! Aliran Uang Miliaran Rupiah untuk Lukas Enembe Main Judi di Manila

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar aliran uang miliaran rupiah yang digunakan untuk kebutuhan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe bermain judi di Manila, Filipina.

Aliran uang untuk judi di Manila tersebut terungkap dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dommy Yamamoto yang dibacakan jaksa KPK di sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe, hari ini. Dommy dihadirkan tim jaksa KPK sebagai saksi.

"Keterangan saudara di BAP nomor 44, disini saudara menyebutkan bahwa rincian terkait jumlah uang yang berasal dari Lukas Enembe dengan total Rp22,5 miliar yang saya tukarkan menjadi valas valuta asing SGD," ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan BAP Dommy di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Berdasarkan BAP Dommy, Wawan menguraikan bahwa terdapat sejumlah uang yang ditukarkan menjadi valuta asing dollar Singapura melalui rekening atas nama Agus Parlindungan. Dari sejumlah uang yang ditukarkan tersebut, senilai Rp2,5 miliar digunakan untuk Lukas main judi di Manila.

"Valas senilai Rp2,5 miliar digunakan untuk kepentingan judi Lukas Enembe," ujar Jaksa Wawan.

Kemudian, kata Wawan, Lukas kembali diminta oleh Dommy untuk mentransfer uang sejumlah Rp10 miliar ke rekening money changer agar bisa ditukarkan dengan dollar Singapura. Uang Rp10 miliar itu, sambungnya, juga guna keperluan Lukas Enembe main judi di Manila.

"Valas dengan nilai total Rp10 miliar tersebut digunakan untuk kepentingan Lukas Enembe untuk berjudi di Kasino Manila," ujar jaksa Wawan masih membacakan BAP Dommy.

Lebih lanjut, kata Wawan, Dommy kembali meminta Lukas untuk mentransfer sebesar Rp5 miliar ke rekening money changer. Lagi-lagi, uang sebesar Rp5 miliar tersebut disebut untuk kebutuhan Lukas Enembe main judi di Manila.

"Valas dengan nilai total senilai Rp5 miliar tersebut digunakan untuk kepentingan Lukas Enembe untuk berjudi di Kasino Manila," ucap Wawan.