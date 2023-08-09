Bertemu Presiden Jokowi di Istana, Puan Maharani Akui Bahas Pilpres

JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta Pusat, pada Senin (7/8/2023).

Puan mengungkapkan pertemuan itu melalui postingan di akun Instagram pribadinya, @puanmaharaniri. Dalam postingan itu, tampak Puan dan Jokowi tengah berbincang.

"Bincang santai dengan Presiden Jokowi @jokowi di Istana Merdeka, setelah mendampingi pertemuan Presiden RI dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Ketua Majelis Nasional Laos, Ketua Majelis Nasional Kerajaan Thailand, dan Ketua Dewan Rakyat Malaysia," demikian keterangan dalam postingan Puan pada Senin (7/8/2023).

Terpisah, Puan mengaku turut membahas sejumlah hal dengan Jokowi. Salah satunya terkait Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Di sisi lain, Puan juga membahas politik bangsa ke depan.

"Kita bisa bicara akrab membicarakan masalah-masalah bukan hanya AIPA, tetapi juga masalah politik ke depan dalam membangun bangsa dan negara ke depan," ucap Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).