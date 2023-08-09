Seluruh Partai Pengusung Ganjar Pranowo Terlibat Bahas Pemilihan Cawapres

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, akan melibatkan seluruh partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, untuk membahas bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Pernyataan itu, sekaligus merespon Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang ingin pihaknya dilibatkan dalam membahas pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

Puan berkata, pihaknya akan menampung segala usulan terkait bacawapres Ganjar yang dilayangkan oleh parpol koalisi, termasuk PPP.

"PDIP terbuka kemudian menerima usulan-usulan, akan dibahas bersama dan itu sudah menjadi satu hal yang disepakati antara Ketum PDIP dengan Ketum dari PPP. Jadi tidak ada hal yang nantinya tidak dibahas, namun itu semua akan dibicarakan bersama," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Tak hanya dengan parpol, kata Puan, PDIP juga melibatkan Ganjar untuk membahas bacawapres. Itu ditujukan agar dapat mengetahui keinginan Ganjar terkait sosok pendampingnya.

"Pastinya akan kita bicarakan, dan pastinya akan melibatkan capresnya juga, apakah kemudian capresnya itu berkeinginan, punya keinginan seperti apa, bagaimana, dan lain-lain, kan, setiap partai punya mekanisme untuk bisa menentukan siapa bacawapresnya," kata Puan.