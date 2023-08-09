Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

34 Ribu Hektare Lahan di IKN Sudah Bisa Dibeli, Jokowi: Gak Ada Gratisan!

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:59 WIB
34 Ribu Hektare Lahan di IKN Sudah Bisa Dibeli, Jokowi: Gak Ada Gratisan!
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sebanyak kurang lebih 34 ribu hektare lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah dapat dibeli investor termasuk masyarakat umum.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Persatuan Real Estate Indonesia (REI) ke XVII Tahun 2023 di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

"Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara," ujar Jokowi.

Terkait tanah di IKN Nusantara, disebutkan Presiden Jokowi tidak ada yang gratis. Ia meminta para investor untuk bertanya kepada Bambang Susantono (Kepala Otorita IKN Nusantara) terkait harga tanah di sana.

"Dan ini ada Pak Donny dari Otorita IKN, per tanggal 27 yang lalu 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke pak kepala otorita. Ini peluang, ini peluang," tambah Jokowi.

IKN Nusantara dikatakan Jokowi akan diproyeksikan sebagai sentra ekonomi baru di Indonesia untuk menggantikan DKI Jakarta.

"Kita juga berani membuka sentra ekonomi baru, yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu, di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara," pungkas Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
