Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hukuman Ferdy Sambo Jadi Penjara Seumur Hidup, Mahfud MD: Persoalan Hukum Masih Banyak

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:04 WIB
Hukuman Ferdy Sambo Jadi Penjara Seumur Hidup, Mahfud MD: Persoalan Hukum Masih Banyak
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)
A
A
A

YOGYAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal kasasi yang diajukan oleh Ferdy Sambo, mambuat Mahkamah Agung (MA) mengubah hukumannya dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

"Ini negara hukum. Oleh sebab itu Mahkamah Agung sudah memutuskan. Seumpama negara boleh melakukan upaya hukum itu, ya kita lakukan," kata Mahfud saat di UII Jalan Kaliurang Sleman, Rabu (9/8/2023).

Menurutnya, di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, jika proses hukum pidana sampai kasasi maka jaksa atau pemerintah tidak boleh melakukan Peninjauan Kembali. Yang boleh melakukan PK itu hanya terpidana, dan jaksa tidak boleh melakukannya.

Karena itu, Mahfud MD mengajak agar semua pihak menghormati keputusan tersebut agar tetap ditegakkan. Dia pun berharap, pada putusan kali ini tidak ada kongkalikong permainan lagi.

Menurut Mahfud, seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu adalah final. Sedangkan PK, adalah upaya luar biasa yang harus ada novum. Novum itu bukan peristiwa baru sesudah diadili.

"Oleh sebab itu, mari kita terima masyarakat supaya tenang, persoalan hukum di negara kita masih banyak," tambahnya.

Mahfud mengatakan, dengan vonis tersebut, Sambo tidak akan bisa mendapatkan remisi seusai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sambo hanya bisa mendapatkan grasi dari presiden.

"Memang, seumur hidup itu tidak ada remisi," kata dia.

Mahfud MD menambahkan remisi tersebut bergantung pada persentase. Di mana persentase selalu bergantung pada angka. Sehingga yang tidak akan ada remisi itu hukuman mati dan juga seumur hidup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement