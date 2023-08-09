Selalu Kalah, Lukas Enembe Habiskan Rp22,5 Miliar untuk Berjudi di Manila

JAKARTA - Saksi pihak swasta, Dommy Yamamoto menyebut Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) telah menghabiskan uang puluhan miliar untuk bermain judi di Singapura dan Manila, Filipina. Dommy menyebut bahwa Lukas tidak pernah menang saat main judi.

Demikian disampaikan Dommy saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe, hari ini. Dommy dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap aliran uang Lukas.

Awalnya, Hakim merasa heran dengan uang puluhan miliar yang digunakan Lukas Enembe untuk bermain judi. Hakim kemudian mengonfirmasi Dommy soal aliran uang yang digunakan Lukas untuk berjudi tersebut.

"Dari total yang di Singapura, maupun Rp22,5 miliar yang di Manila, apa dari uang tersebut ada yang kembali? Atau sudah habis di tempat judi itu?" Tanya Hakim ke saksi Dommy di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

"Habis Yang Mulia," jawab Dommy.

"Bisa yakin habis dari mana?" ucap Hakim kembali bertanya ke Dommy.

"Ya saya cuma liat dari mimik. Setahu saya habis yang mulia, tidak pernah menang," timpal Dommy.

Hakim kemudian mendalami soal uang Rp22,5 miliar yang dihabiskan Lukas Enembe untuk bermain judi di Manila. Hakim mempertanyakan intensitas Lukas bermain judi hingga menghabiskan puluhan miliar.