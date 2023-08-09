Deretan Jenderal Mantan Dansat-81 Kopassus yang Pernah Jabat Kodiklat AD

JAKARTA - Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklatad) adalah salah satu unit strategis di tubuh TNI.

Unit ini pun langsung dibawah naungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Meski telah banyak dijabat oleh para jenderal, tercatat hanya dua yang diketahui merupakan Dansat-81 Kopassus.

Mereka adalah Jenderal TNI (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Berikut profil singkat kedua jenderal itu.

1. Jenderal TNI (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan

Jenderal TNI (HOR) Luhut Binsar Pandjaitan dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang disegani. Saat ini, dia tengah menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Luhut Panjaitan lahir di Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Melihat riwayatnya, Luhut merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) 1970.

Tercatat, dia menjadi lulusan terbaik dan berhak atas penghargaan Adhi Makayasa. Pada perjalanan karier militernya, Luhut banyak menghabiskan dinas di Korps Baret Merah.

Bahkan, dia tercatat sebagai komandan pertama dari Detasemen 81 Antiteror Kopassus yang sekarang dikenal sebagai Dansat-81 Kopassus.

Selain Korps Baret Merah, Luhut juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di militer. Di antaranya seperti Danrem 081/Dhirotsaha Jaya (1993-1995), Wadan Pussenif (1995-1996), Danpussenif (1996-1997), hingga Komandan Kodiklatad (1997-1998).

Di luar militer, Luhut juga banyak mengemban posisi penting. Sebut saja seperti Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI (2000-2001), Kepala Staf Kepresidenan RI (2014-2015), Menko Polhukam (2015-2016), hingga Menko Marves yang saat ini dijabatnya.

Meski mengakhiri karier militer dengan pangkat Letjen TNI, tapi Luhut akhirnya mendapatkan pangkat jenderal kehormatan (HOR) pada 2000 saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) di era Presiden Abdurrahman Wahid.