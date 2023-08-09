Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

41 WNI Terjerat Online Scam di Kamboja Telah Kembali ke Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |15:07 WIB
41 WNI Terjerat Online Scam di Kamboja Telah Kembali ke Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh telah memfasilitasi kepulangan (repatriasi) keseluruhan 41 (empat puluh satu) WNI yang diselamatkan dari perusahaan online scam di beberapa kota di Kamboja ke tanah air.

Kepulangan ke-41 WNI tersebut dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) gelombang dimulai dari tanggal 22 Juli sampai dengan terakhir pada tanggal 5 Agustus 2023 lalu.

"Kepulangan secara bertahap ini dikarenakan proses perijinan dan penanganan kasus yang berbeda-beda dari setiap orangnya, serta disesuaikan dengan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja (Ministry of Interior),"dikutip dalam laman resmi Kemlu, Rabu (9/8/2023).

Diketahui mereka dijanjikan oleh agen (perekrut) di Indonesia untuk diperkerjakan sebagai pekerja Call Center Service di luar negeri dengan gaji besar. Namun kenyataannya mereka malah dipekerjakan sebagai scammer untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang di Indonesia melalui berbagai skema, dengan besaran gaji mulai dari US$500 per bulan.

"Puluhan WNI korban perusahaan online scam diselamatkan oleh pihak Kepolisian Kamboja (Cambodia National Police/CNP) secara bertahap sejak tanggal 5 sampai dengan 14 Juni 2023 lalu di daerah provinsi masing-masing, antara lain di Provinsi Banteay Meanchey (perbatasan Kamboja-Thailand), Provinsi Svay Rieng (perbatasan Kamboja-Vietnam) dan Provinsi Phnom Penh,"ujarnya.

Penyelamatan dilakukan berdasarkan informasi dari KBRI Phnom Penh yang disampaikan melalui saluran formal dengan nota diplomatik maupun saluran informal lainnya kepada pihak terkait di Kamboja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kamboja Kemenlu TPPO Online Scam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972//penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482//simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444//appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182712//kesepakatan_gencatan_senjata_thailand_kamboja-1QIT_large.jpg
Baru 2 Minggu Diteken, Thailand Tangguhkan 'Kesepakatan Damai' dengan Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement