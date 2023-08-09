41 WNI Terjerat Online Scam di Kamboja Telah Kembali ke Indonesia

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh telah memfasilitasi kepulangan (repatriasi) keseluruhan 41 (empat puluh satu) WNI yang diselamatkan dari perusahaan online scam di beberapa kota di Kamboja ke tanah air.

Kepulangan ke-41 WNI tersebut dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) gelombang dimulai dari tanggal 22 Juli sampai dengan terakhir pada tanggal 5 Agustus 2023 lalu.

"Kepulangan secara bertahap ini dikarenakan proses perijinan dan penanganan kasus yang berbeda-beda dari setiap orangnya, serta disesuaikan dengan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja (Ministry of Interior),"dikutip dalam laman resmi Kemlu, Rabu (9/8/2023).

Diketahui mereka dijanjikan oleh agen (perekrut) di Indonesia untuk diperkerjakan sebagai pekerja Call Center Service di luar negeri dengan gaji besar. Namun kenyataannya mereka malah dipekerjakan sebagai scammer untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang di Indonesia melalui berbagai skema, dengan besaran gaji mulai dari US$500 per bulan.

"Puluhan WNI korban perusahaan online scam diselamatkan oleh pihak Kepolisian Kamboja (Cambodia National Police/CNP) secara bertahap sejak tanggal 5 sampai dengan 14 Juni 2023 lalu di daerah provinsi masing-masing, antara lain di Provinsi Banteay Meanchey (perbatasan Kamboja-Thailand), Provinsi Svay Rieng (perbatasan Kamboja-Vietnam) dan Provinsi Phnom Penh,"ujarnya.

Penyelamatan dilakukan berdasarkan informasi dari KBRI Phnom Penh yang disampaikan melalui saluran formal dengan nota diplomatik maupun saluran informal lainnya kepada pihak terkait di Kamboja.