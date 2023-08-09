Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati, IG Trisha Eungelica Ramai-Ramai Diseruduk Netizen

Putri Amanda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:26 WIB
Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati, IG Trisha Eungelica Ramai-Ramai Diseruduk Netizen
Ferdy Sambo lolos dari hukuman mati, akun Instagram Trisha Eungelica diserbu netizen. (tangkapan layar medsos)
A
A
A

 

JAKARTA - Akun Instagram anak dari Ferdy Sambo, Trisha Eungelica digeruduk netizen. Hal itu setelah permohonan kasasi ayahnya dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ini, MA menganulir vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup.

Akun Instagram Trisha @trishaeas ramai dikomentari netizen. Mereka umumnya tidak puas atas putusan MA yang memotong hukuman untuk Ferdy Sambo.

Salah seorang netizen menyebut Ferdy Sambo bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yoshua Hutabara alias Brigadir J. Ia pun mendoakan agar keluarga Brigadir J tabah dengan putusan kasasi MA tersebut.

“Tis pasti bahagia yaa pak sambo gak jd hukuman mati. Tapi Tuhan punya cara sendirikan menghukum umatnya, kamu tdk bersalah tapi org tuamu bersalah selamanya. Semoga Yosua damai disisi Tuhan Keluarga Yosua kuat dg ketidakadilan ini,” tulis akun @miladiahr, dikutip pada Rabu (9/8/2023).

Netizen lainnya ada yang berkomentar bahwa atas putusan kasasi MA tersebut, ada keluarga yang menderita dan bersedih.

"disaat keluarga kamu masi bisa berkumpul lagi, ada keluarga lain yang bersedih dan menderita atas keluarga kamu," kata akun Instagram @esterlsbth.

Sementara itu, Trisha sejauh ini belum menanggapi komentar netizen terkait MA yang menganulir vonis hukuman Ferdy Sambo tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
