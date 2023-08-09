JAKARTA - Viral di media sosial penangkapan buaya. Anehnya, buaya tersebut muncul dari dalam tanah.
Dalam postingan @jktnewss, terlihat detik-detik penangkapan buaya. Petugas tampak menghancurkan bagian coran jalan guna menangkap buaya tersebut.
"Viral video detik-detik penangkapan tiga ekor buaya yang muncul dari dalam tanah," tulis akun tersebut dikutip, Rabu (9/8/2023).
Proses evakuasi berjalan dramatis dan menjadi tontonan warga setempat. Namun, belum diketahui lokasi penangkapan buaya tersebut.
Pun alasan buaya itu bisa muncul dari dalam tanah.
(Arief Setyadi )