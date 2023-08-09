Viral 3 Buaya Muncul dari Dalam Tanah, Evakuasi Berjalan Dramatis

Viral buaya muncul dari dalam tanah (Foto: Instagram @jktnewss)

JAKARTA - Viral di media sosial penangkapan buaya. Anehnya, buaya tersebut muncul dari dalam tanah.

Dalam postingan @jktnewss, terlihat detik-detik penangkapan buaya. Petugas tampak menghancurkan bagian coran jalan guna menangkap buaya tersebut.

Dengan mengguncang alat, petugas menarik buaya itu keluar. Namun, tiba-tiba muncul buaya berikutnya. Buaya tampak ganas dan terus melawan saat akan ditangkap.

"Viral video detik-detik penangkapan tiga ekor buaya yang muncul dari dalam tanah," tulis akun tersebut dikutip, Rabu (9/8/2023).

Proses evakuasi berjalan dramatis dan menjadi tontonan warga setempat. Namun, belum diketahui lokasi penangkapan buaya tersebut.

Pun alasan buaya itu bisa muncul dari dalam tanah.

(Arief Setyadi )