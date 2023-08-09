Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral 3 Buaya Muncul dari Dalam Tanah, Evakuasi Berjalan Dramatis

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:38 WIB
Viral 3 Buaya Muncul dari Dalam Tanah, Evakuasi Berjalan Dramatis
Viral buaya muncul dari dalam tanah (Foto: Instagram @jktnewss)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial penangkapan buaya. Anehnya, buaya tersebut muncul dari dalam tanah. 

Dalam postingan @jktnewss, terlihat detik-detik penangkapan buaya. Petugas tampak menghancurkan bagian coran jalan guna menangkap buaya tersebut.

Dengan mengguncang alat, petugas menarik buaya itu keluar. Namun, tiba-tiba muncul buaya berikutnya. Buaya tampak ganas dan terus melawan saat akan ditangkap. 

"Viral video detik-detik penangkapan tiga ekor buaya yang muncul dari dalam tanah," tulis akun tersebut dikutip, Rabu (9/8/2023).

Proses evakuasi berjalan dramatis dan menjadi tontonan warga setempat. Namun, belum diketahui lokasi penangkapan buaya tersebut.

Pun alasan buaya itu bisa muncul dari dalam tanah.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183759/viral-2cMq_large.jpg
Viral! Lokomotif KA Majapahit Lepas dari Gerbong di Stasiun Senen, KAI Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement