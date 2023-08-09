Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerap Debat dengan KPU Soal Pemilu, Bawaslu: Kami Disebut Tom and Jerry

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:43 WIB
Kerap Debat dengan KPU Soal Pemilu, Bawaslu: Kami Disebut Tom and Jerry
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap kali beradu pendapat terkait Pemilihan Umum (Pemilu).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menilai hal itu merupakan hal yang wajar, bahkan ia mengaku hubungannya dengan KPU kerap diistilahkan ‘Tom and Jerry’.

Hal itu buntut dari Bawaslu yang melaporkan seluruh komisioner KPU ke DKPP terkait terbatasnya akses Silon.

Bagja mengatakan, meski kerap berbeda pandangan, pihaknya tetap menghargai pendapat dari pihak KPU.

“Kita bertarung adu pendapat tapi tetap menghargai pendapat. Kami menghargai pendapat KPU dan KPU juga menghargai pendapat Bawaslu. Siapa pemutusnya? ya kembali ke DKPP. Orang ketiga dalam hubungan, karena masing-masing ini memiliki pendapat,” ujar Bagja di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Bagja mencotohkan, bahwa kedua pihak seringkali memiliki pandangan yang berbeda terkait sosialisasi pemilu, misalnya. Bagja mengaku, hubungan keduanya sering kali dianggap seperti 'Tom and Jerry'.

“Dulu juga kami disebut Tom and Jerry, begitu KPU A, pasti Bawaslu B, sekarang enggak, misalnya perspektif tindak pidana. Ketika rakyat menyatakan demikian sudah selesai. Perdebatan kami selesai ketika sudah diputuskan, perspektif itu selesai,” ujarnya.

“Sekarang tentang sosialisasi, itu yang jadi perdebatan di antara kami, namun kami yakin juga KPU mempunyai tujuan yang sama untuk memfasilitasi semua peserta pemilu yang ada,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU bawaslu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123968/ilustrasi_bawaslu-oY1E_large.jpg
Bawaslu Dorong Penguatan Keterwakilan Perempuan di UU Kepemiluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/337/3123156/ilustrasi_bawaslu-kWof_large.jpg
Minta Perkuat Pengawasan PSU, Bawaslu: Kita Jalankan Tugas Sesuai Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/337/3087836/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja_pimpin_jumpa_pers-UxwV_large.jpeg
Bawaslu RI Putuskan Video Prabowo Endorse Ahmad Lutfi Bukan Pelanggaran Pemilu, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075749/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja-Bnus_large.jpg
Bawaslu RI Usut Dugaan Intimidasi Relawan Paslon oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/337/3009561/tahapan-pilkada-2024-sudah-berjalan-bawaslu-harap-sentra-gakkumdu-terbentuk-akhir-mei-PB6et6Eda0.jpg
Tahapan Pilkada 2024 Sudah Berjalan, Bawaslu Harap Sentra Gakkumdu Terbentuk Akhir Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996613/jika-gugatan-01-dan-03-dikabulkan-mk-bawaslu-siap-lakukan-pengawasan-psu-n6U2ZsHZe7.jpg
Jika Gugatan 01 dan 03 Dikabulkan MK, Bawaslu Siap Lakukan Pengawasan PSU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement