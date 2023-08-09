Kerap Debat dengan KPU Soal Pemilu, Bawaslu: Kami Disebut Tom and Jerry

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap kali beradu pendapat terkait Pemilihan Umum (Pemilu).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menilai hal itu merupakan hal yang wajar, bahkan ia mengaku hubungannya dengan KPU kerap diistilahkan ‘Tom and Jerry’.

Hal itu buntut dari Bawaslu yang melaporkan seluruh komisioner KPU ke DKPP terkait terbatasnya akses Silon.

Bagja mengatakan, meski kerap berbeda pandangan, pihaknya tetap menghargai pendapat dari pihak KPU.

“Kita bertarung adu pendapat tapi tetap menghargai pendapat. Kami menghargai pendapat KPU dan KPU juga menghargai pendapat Bawaslu. Siapa pemutusnya? ya kembali ke DKPP. Orang ketiga dalam hubungan, karena masing-masing ini memiliki pendapat,” ujar Bagja di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Bagja mencotohkan, bahwa kedua pihak seringkali memiliki pandangan yang berbeda terkait sosialisasi pemilu, misalnya. Bagja mengaku, hubungan keduanya sering kali dianggap seperti 'Tom and Jerry'.

“Dulu juga kami disebut Tom and Jerry, begitu KPU A, pasti Bawaslu B, sekarang enggak, misalnya perspektif tindak pidana. Ketika rakyat menyatakan demikian sudah selesai. Perdebatan kami selesai ketika sudah diputuskan, perspektif itu selesai,” ujarnya.

“Sekarang tentang sosialisasi, itu yang jadi perdebatan di antara kami, namun kami yakin juga KPU mempunyai tujuan yang sama untuk memfasilitasi semua peserta pemilu yang ada,” sambungnya.