INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Krisis Pangan di Papua Tengah, Menko PMK: Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:45 WIB
Atasi Krisis Pangan di Papua Tengah, Menko PMK: Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas
Menko PMK Muhadjir Effendy. (MNC Portal/Binti Mufarida)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, saat ini ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi prioritas penanganan krisis pangan di Papua Tengah.

Muhadjir mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi krisis pangan akibat kekeringan dampak dari cuaca ekstrem di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yaitu Agandugume, Lambewi, dan Oneri.

“Hari ini kami mengadakan rapat tingkat menteri untuk membahas masalah krisis pangan di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah yaitu distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Ada tiga distrik yang ketiganya berada di sebuah lembah yaitu Agandugume,” ucap Muhadjir usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Ia memastikan semua proses penanganan krisis pangan di Papua telah diprioritaskan, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Sekarang semua proses terus dilakukan baik penanganan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,” katanya.

