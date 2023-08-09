Ternyata Ini Perbedaan Hukuman Mati dan Seumur Hidup

JAKARTA- Ternyata ini perbedaan hukuman mati dan seumur hidup yang belum banyak orang tahu. Pasalnya kedua jenis hukuman mati ini menjadi viral dibahas.

Lantaran, tentang berita Mahkamah Agung memutuskan tidak memberikan hukuman mati Ferdi Sambo melainkan hukuman seumur hidup.

Seperti diketahui, hukuman mati dan seumur hidup telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai cara paling efektif untuk menghukum penjahat yang dihukum karena pembunuhan atau kejahatan besar.

Berikut ini perbedaan hukuman mati dan seumur hidup:

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan pengadilan oleh majelis hakim sebagai bentuk hukuman terberat akibat perbuatan seseorang.

Sedangkan hukuman seumur hidup merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan memenjarakannya selama masa atau umur hidupnya.