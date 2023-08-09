Kamaruddin Simanjutak Resmi Jadi Tersangka Dugaan Pencemaran Nama Baik

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan Pengacara Kamaruddin Simanjutak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Kamaruddin Simanjutak ditetapkan tersangka terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, ANS Kosasih.

"Ya sudah tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada awak media, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Adi Vivid belum menjelaskan lebih dalam terkait dengan penetapan tersangka Pengacara kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut.

Menurutnya, Kamaruddin Simanjutak sudah dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

"Sudah," ujar Adi Vivid.