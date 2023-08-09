Kamaruddin Simanjuntak Tersangka Pencemaran Nama Baik, Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Polisi pun telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka.

Kamaruddin Simanjutak ditetapkan tersangka terkait laporan yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, ANS Kosasih.

"Ya sudah tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada awak media, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

BACA JUGA: Kamaruddin Simanjuntak Cabut Laporan Penculikan dan Penganiayaan

Adi Vivid belum menjelaskan lebih detail terkait penetapan tersangka pengacara kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut.

Menurutnya, Kamaruddin Simanjuntak sudah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka.

BACA JUGA: Kamaruddin Simanjuntak Sebut Ada Unsur Gaib Ketika Membela Brigadir J

"Sudah," singkat Adi Vivid.