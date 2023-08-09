Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kamaruddin Simanjuntak Tersangka Pencemaran Nama Baik, Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:52 WIB
Kamaruddin Simanjuntak Tersangka Pencemaran Nama Baik, Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan
Kamaruddin Simanjuntak. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Polisi pun telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka. 

Kamaruddin Simanjutak ditetapkan tersangka terkait laporan yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, ANS Kosasih.

"Ya sudah tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada awak media, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Adi Vivid belum menjelaskan lebih detail terkait penetapan tersangka pengacara kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut.

Menurutnya, Kamaruddin Simanjuntak sudah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka.

"Sudah," singkat Adi Vivid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
