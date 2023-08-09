Gempa M5,7 Guncang Wilayah Supiori Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M5,7 mengguncang wilayah Supiori, Papua, pada Rabu (9/8/2023) sekira pukul 16.20 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 12.94 Lintang Utara - 143.44 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.7, 09-Aug-2023 16:20:37WIB, Lok:12.94LU, 143.44BT (1748 km TimurLaut SUPIORI-PAPUA), Kedlmn:428 Km,"tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)