BNPB: Warga Terdampak Kekeringan di Papua Tengah Bertambah Jadi 8 Ribu Orang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat warga terdampak krisis pangan akibat cuaca ekstrem di Papua Tengah bertambah menjadi 8 ribu orang. Sebelumnya, BNPB melaporkan sebanyak 7.500 orang terdampak.

Sementara itu, sebanyak 6 orang meninggal akibat bencana yang melanda di tiga distrik Kabupaten Puncak, yaitum Agandugume, Lambewi, dan Oneri ini. Salah satu korban meninggal adalah balita.

“Kalau dari BNPB mencatat ya, yang terdampak itu sekitar 8 ribuan orang. Artinya mungkin 2.000 KK karena rata-rata di sana punya anak tuh lebih dari satu. Yang meninggal itu tercatat 6. Tapi 6 itu sebetulnya bukan terjadi gara-gara kelaparan, tapi ada akibat penyakit lain,” ucap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Suharyanto mengatakan, pihaknya telah menyalurkan lebih dari 8.000 ton logistik untuk masyarakat terdampak.

“Kalau dari BNPB sekarang sudah hampir 8.000 ton itu yang dari BNPB sendiri,” ujarnya.

Suharyanto menegaskan bantuan pangan akan terus disalurkan sejalan dengan penetapan status tanggap darurat bencana oleh Bupati.

“Jadi status tanggap darurat ini oleh bupati Kabupaten diperpanjang terus sehingga pemerintah pusat ini bisa secara maksimal memberikan bantuan ini bantuan pangan ini tidak akan berhenti sampai di sini saja terus sampai betul-betul kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi,” ujarnya.