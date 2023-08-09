Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Warga Terdampak Kekeringan di Papua Tengah Bertambah Jadi 8 Ribu Orang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:03 WIB
BNPB: Warga Terdampak Kekeringan di Papua Tengah Bertambah Jadi 8 Ribu Orang
Kepala BNPB Suharyanto (MPI/Binti Mufarida)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat warga terdampak krisis pangan akibat cuaca ekstrem di Papua Tengah bertambah menjadi 8 ribu orang. Sebelumnya, BNPB melaporkan sebanyak 7.500 orang terdampak.

Sementara itu, sebanyak 6 orang meninggal akibat bencana yang melanda di tiga distrik Kabupaten Puncak, yaitum Agandugume, Lambewi, dan Oneri ini. Salah satu korban meninggal adalah balita.

“Kalau dari BNPB mencatat ya, yang terdampak itu sekitar 8 ribuan orang. Artinya mungkin 2.000 KK karena rata-rata di sana punya anak tuh lebih dari satu. Yang meninggal itu tercatat 6. Tapi 6 itu sebetulnya bukan terjadi gara-gara kelaparan, tapi ada akibat penyakit lain,” ucap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Suharyanto mengatakan, pihaknya telah menyalurkan lebih dari 8.000 ton logistik untuk masyarakat terdampak.

“Kalau dari BNPB sekarang sudah hampir 8.000 ton itu yang dari BNPB sendiri,” ujarnya.

Suharyanto menegaskan bantuan pangan akan terus disalurkan sejalan dengan penetapan status tanggap darurat bencana oleh Bupati.

“Jadi status tanggap darurat ini oleh bupati Kabupaten diperpanjang terus sehingga pemerintah pusat ini bisa secara maksimal memberikan bantuan ini bantuan pangan ini tidak akan berhenti sampai di sini saja terus sampai betul-betul kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194/pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038584/30-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan-dan-karhutla-88HgOD8pFc.jpg
30 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Darurat Kekeringan dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038086/kekeringan-mulai-terasa-di-jawa-bali-nusa-tenggara-bnpb-waspada-krisis-air-bersih-OHSEYryGxU.png
Kekeringan Mulai Terasa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, BNPB: Waspada Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011676/waspada-kekeringan-jawa-mulai-memasuki-musim-kemarau-obPuK8XaLZ.jpg
Waspada Kekeringan, Wilayah Jawa Mulai Memasuki Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004532/waspada-63-persen-wilayah-indonesia-alami-kemarau-dari-mei-hingga-agustus-u5mcd2rxkI.jpg
Waspada! 63 Persen Wilayah Indonesia Alami Kemarau dari Mei hingga Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/337/2919855/bmkg-mencatat-55-daerah-di-12-provinsi-tidak-turun-hujan-lebih-dari-dua-bulan-nc0VkOnqBz.jpg
BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement