Permudah Distribusi Pangan di Papua Tengah, Menko PMK: Bandara Akan Direvitalisasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan melakukan revitalisasi bandara dan dibangun runway untuk permudah distribusi logistik di Papua Tengah.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada tiga distrik yakni Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Papua Tengah yang mengalami krisis pangan. Bahkan, sebanyak 8 ribu orang diperkirakan terdampak dan 6 orang meninggal dunia.

“Karena memang di Bandara Agandugume ini belum bisa 100% bisa digunakan maka sebagian dari stok pangan itu akan ditempatkan di distrik Sinak, distrik terdekat kemudian sebagian juga akan dikirim langsung ke bandara Agandugume,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Namun, dalam penyaluran bantuan terdapat kendala transportasi yang harus menggunakan pesawat. Pasalnya, salah satu distrik terdampak yakni Agandugume berada di lembah yang tidak mudah untuk dijangkau. Bahkan, jika menggunakan jalur darat memakan waktu sekitar 2 hari perjalanan.

“Jadi ini mohon rekan-rekan agak membayangkan jadi Agandugume ini berada di lembah kemudian pesawat ke sana itu tidak semua pesawat bisa, terutama pilot itu harus memiliki brevet tertentu, kualifikasi tertentu dan hanya sementara ada dua pilot yang bisa landing di sana, sehingga tidak semua pesawat boleh ke sana,” katanya.

“Yang paling mungkin adalah di bandara terdekat yaitu distrik Sinak, nah dari listrik Sinak ini untuk menuju ke Agandugume kalau lewat darat itu bisa 2 hari 1 malam perjalanan. Ini yang agak menganggap agak menyulitkan kita termasuk juga perubahan cuaca yang sulit diramal, ditebak itu ini juga menjadi gangguan, gangguan upaya kita untuk menangani masalah ini,” tambah Muhadjir.