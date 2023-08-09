Kasus Panji Gumilang, Polri Kembangkan Sejumlah Laporan yang Masuk

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang terus menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasusnya. Selain soal penistaan agama, Panji juga diduga melakukan tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kadiv Humas Polri, Irjen Shandi Nugroho mengatakan, pihaknya terus melakukan pembaharuan penyelidikan kasus Panji setiap harinya. Kata dia, ada sejumlah laporan yang kini tengah dikembangkan.

"Saat ini, kita sedang mengembangkan pemeriksaan dengan berbagai macam laporan yang sudah kita terima. Baik kaitannya dengan pelaporan pidana maupun dengan masalah yang TPPU-nya," ujarnya di kantor Dewan Pers, Rabu (9/8/2023).

"Dan saat ini semuanya sedang berproses dan diliat juga di TV bahwa diperiksa tentang TPPU-nya kemaren dan ttg hal lainnya saat ini sedang di siapkan oleh tim," tambahnya.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kedua pada, Selasa, 1 Agustus 2023. Saat ini, Bareskrim Polri resmi melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang.

Bareskrim Polri sendiri melakukan pemeriksaan pertama terhadap, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023. Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.