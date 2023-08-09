Pekan Depan, Bareskrim Tingkatkan Kasus TPPU Panji Gumilang ke Penyidikan

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim rampung melakukan gelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang. Namun, Bareskrim belum meningkatkan status hukum itu ke tahap penyidikan.

Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan, dari hasil gelar perkara itu dinyatakan masih memerlukan penambahan keterangan saksi.

"Dibutuhkan adanya penambahan keterangan saksi dan dokumen yang harus dilengkapi, sehingga gelar perkara memutuskan untuk waktu yang paling dekat minggu depan. Akan dilaksanakan gelar perkara lanjutan," kata Whisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Menurut Whisnu, penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri bakal melanjutkan gelar perkara kasus tersebut pada pekan depan.

"(Gelar perkara lanjutan dilaksanakan) Rabu depan," ujar Whisnu.

Whisnu pun menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 37 saksi dalam kasus tersebut. Akan tetapi, baru 19 saksi yang dapat memenuhi panggilan itu.

BACA JUGA: Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang Hari Ini

"Ada beberapa saksi dari yayasan YPI (Yayasan Pesantren Indonesia, ada juga dari masyarakat yang mengirimkan dana, ada beberapa keterangan dari temen-temen Kementerian Agama," ucap Whisnu.