Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan, Bareskrim Tingkatkan Kasus TPPU Panji Gumilang ke Penyidikan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:56 WIB
Pekan Depan, Bareskrim Tingkatkan Kasus TPPU Panji Gumilang ke Penyidikan
Panji Gumilang (foto: dok Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim rampung melakukan gelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang. Namun, Bareskrim belum meningkatkan status hukum itu ke tahap penyidikan.

Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan, dari hasil gelar perkara itu dinyatakan masih memerlukan penambahan keterangan saksi.

"Dibutuhkan adanya penambahan keterangan saksi dan dokumen yang harus dilengkapi, sehingga gelar perkara memutuskan untuk waktu yang paling dekat minggu depan. Akan dilaksanakan gelar perkara lanjutan," kata Whisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Menurut Whisnu, penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri bakal melanjutkan gelar perkara kasus tersebut pada pekan depan.

"(Gelar perkara lanjutan dilaksanakan) Rabu depan," ujar Whisnu.

Whisnu pun menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 37 saksi dalam kasus tersebut. Akan tetapi, baru 19 saksi yang dapat memenuhi panggilan itu.

"Ada beberapa saksi dari yayasan YPI (Yayasan Pesantren Indonesia, ada juga dari masyarakat yang mengirimkan dana, ada beberapa keterangan dari temen-temen Kementerian Agama," ucap Whisnu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement