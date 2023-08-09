Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: Lumbung Pangan di Papua Tengah Mulai Dibangun September

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:23 WIB
Menko PMK: Lumbung Pangan di Papua Tengah Mulai Dibangun September
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan lumbung pangan untuk mengantisipasi krisis pangan di Papua Tengah akan mulai dibangun bulan depan, September 2023.

“Mungkin dalam bulan September paling lambat (mulai dibangun),” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Muhadjir pun memastikan lumbung pangan ini tidak akan secara khusus dibangun karena akan memfungsikan tempat yang bisa dijadikan lumbung pangan. Selain itu, ada rumah sakit yang belum beroperasi juga akan difungsikan sebagai lumbung pangan sementara.

“Kemungkinan tidak perlu membangun secara khusus karena disana sudah ada tempat yang nanti bisa dimanfaatkan. Termasuk ada calon rumah sakit yang masih belum difungsikan itu nanti bisa dipakai untuk menyimpan pangan dulu sebentar,” kata Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan akan ada Pos Keamanan yang juga akan dibangun disana. Hal ini untuk memastikan agar suplai logistik aman dari gangguan keamanan. “Yang mendesak itu pos untuk keamanan karena dengan sampai sekarang ini harus diketahui teman-teman, di Agandugume itu di distrik itu belum ada pos keamanan baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI itu dan karena itu yang sangat mendesak.”

