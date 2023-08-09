Pangdam Cenderawasih Pastikan Jaga Pasokan Logistik Atasi Krisis Pangan di Papua Tengah

JAKARTA - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan memastikan tiga distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang terdampak krisis pangan akibat cuaca ekstrem aman dari gangguan keamanan.

Pangdam Cenderawasih mengatakan, pasukan Kodam XVII/Cenderawasih telah diterjunkan untuk menjaga pasokan logistik untuk 8 ribu masyarakat yang terdampak krisis pangan.

“Dari Kodam 17 Cenderawasih kami pasukan kami tergelar semua di daerah yang terdampak ini,” kata Izak usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Izak menegaskan pasukan TNI juga disiagakan di wilayah Sinak sebagai tempat untuk penyimpanan sementara logistik dari pemerintah pusat. Bahkan, pengamanan juga dilakukan sepanjang jalur suplai dari Timika.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada gangguan keamanan dari berbagai pihak selama penyaluran bantuan logistik ke Papua Tengah.