Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangdam Cenderawasih Pastikan Jaga Pasokan Logistik Atasi Krisis Pangan di Papua Tengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:59 WIB
Pangdam Cenderawasih Pastikan Jaga Pasokan Logistik Atasi Krisis Pangan di Papua Tengah
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan. (MPI/Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan memastikan tiga distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang terdampak krisis pangan akibat cuaca ekstrem aman dari gangguan keamanan.

Pangdam Cenderawasih mengatakan, pasukan Kodam XVII/Cenderawasih telah diterjunkan untuk menjaga pasokan logistik untuk 8 ribu masyarakat yang terdampak krisis pangan.

“Dari Kodam 17 Cenderawasih kami pasukan kami tergelar semua di daerah yang terdampak ini,” kata Izak usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Izak menegaskan pasukan TNI juga disiagakan di wilayah Sinak sebagai tempat untuk penyimpanan sementara logistik dari pemerintah pusat. Bahkan, pengamanan juga dilakukan sepanjang jalur suplai dari Timika.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada gangguan keamanan dari berbagai pihak selama penyaluran bantuan logistik ke Papua Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194/pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038584/30-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan-dan-karhutla-88HgOD8pFc.jpg
30 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Darurat Kekeringan dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038086/kekeringan-mulai-terasa-di-jawa-bali-nusa-tenggara-bnpb-waspada-krisis-air-bersih-OHSEYryGxU.png
Kekeringan Mulai Terasa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, BNPB: Waspada Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011676/waspada-kekeringan-jawa-mulai-memasuki-musim-kemarau-obPuK8XaLZ.jpg
Waspada Kekeringan, Wilayah Jawa Mulai Memasuki Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004532/waspada-63-persen-wilayah-indonesia-alami-kemarau-dari-mei-hingga-agustus-u5mcd2rxkI.jpg
Waspada! 63 Persen Wilayah Indonesia Alami Kemarau dari Mei hingga Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/337/2919855/bmkg-mencatat-55-daerah-di-12-provinsi-tidak-turun-hujan-lebih-dari-dua-bulan-nc0VkOnqBz.jpg
BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement