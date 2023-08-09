Presiden Jokowi Kepincut Bus Listrik Buatan UI, Disebut Kendaraan Ramah Lingkungan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani turut menyambangi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Festival 2023 di Kasablanka Hall, Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi dan Sri Mulyani turut menyambangi booth bus listrik hasil karya para dosen dan peneliti Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI).

“Presiden Joko Widodo terkesan dengan semangat inovasi dan dedikasi yang tinggi dari para peneliti yang tergabung dalam RCAVe," ujar Direktur Research Center for Advanced Vehicles (RCAVe) FTUI Feri Yusivar dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Feri menambahkan, dengan adanya apresiasi dari Jokowi, pihaknya bakal terus berkomitmen menghadirkan solusi bagi Indonesia agar terus bertransformasi menjadi negara yang ramah lingkungan.

"Kami di UI juga berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menghadirkan solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan di industri otomotif nasional, serta mendukung transformasi menuju mobilitas masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Pada pameran LPDP 2023 ini, kata Feri, pihaknya menampilkan komponen inovatif dari sistem propulsi bus listrik UI, antara lain Inverter Motor Control, Vehicle Control Unit (VCU), Power Distributed Unit (PDU), Dashboard, dan Hybrid Control Unit (HCU).

Feri menambahkan, Bus Listrik UI terwujud berkat dukungan Pemerintah melalui LPDP yang menginvestasikan dana sebesar Rp12,65 miliar untuk pengembangan platform bus listrik dan Rp5 miliar untuk pengembangan sistem penggerak (motor listrik) oleh UI.

"Sebagai langkah awal, RCAVe telah berhasil mengganti komponen-komponen yang sebelumnya diimpor dengan komponen dalam negeri," imbuhnya.