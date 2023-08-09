Pekan Depan, Bareskrim Panggil Kamaruddin Simanjuntak sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik

Pekan depan, Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. (MPI)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Seharusnya, Kamaruddin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada esok hari. Namun, yang bersangkutan mengajukan penundaan pemeriksaan pada, Senin, 14 Agustus 2023.

"Yang bersangkutan mengajukan surat penundaan pemeriksaan hari Senin tanggal 14 Agustus 2023," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

BACA JUGA: Kamaruddin Simanjutak Resmi Jadi Tersangka Dugaan Pencemaran Nama Baik

Kamaruddin Simanjuntak ditetapkan tersangka terkait laporan yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, ANS Kosasih.