Wapres Maruf Amin: 115 Pulau Indonesia Akan Tenggelam di Tahun 2100

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa 115 Pulau Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 mendatang.

Wapres mengatakan hal ini sebagai dampak dari perubahan iklim. Sehingga, akan menyebabkan peningkatan permukaan air laut.

"Laporan BRIN mengkonfirmasi hal ini. BRIN memperkirakan, 115 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 akibat kombinasi dua persoalan yang disebabkan perubahan iklim, yaitu peningkatan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah," ungkap Wapres saat memberikan Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis ke-37 dan Wisuda Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Wiraraja, Sumenep, Jawa Timur, Rabu (9/8/2023).

Selain itu, Wapres mengatakan jika planet bumi juga semakin memanas akibat krisis iklim. Krisis iklim adalah ancaman eksistensial bagi kemanusiaan dan teritori negara.

"Laporan PBB baru-baru ini menyebutkan bahwa tinggi permukaan laut terus mengalami peningkatan secara cepat, yang dapat berdampak pada hilangnya teritori negara," kata Wapres.