HOME NEWS NASIONAL

Dua Terdakwa Penyuap Pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Dituntut 3 Tahun Bui

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:24 WIB
Dua Terdakwa Penyuap Pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Dituntut 3 Tahun Bui
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Dua terdakwa penyuap pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dituntut tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsider enam bulan kurungan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua terdakwa penyuap pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tersebut yakni, Vice President (VP) PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), Parjono dan mantan Direktur Utama (Dirut) PT KAPM, Yoseph Ibrahim. Jaksa meyakini keduanya terbukti telah menyuap pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yosep Ibrahim dan terdakwa II Parjono berupa pidana penjara selama tiga tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp150 juta subsider enam bulan kurungan, ujar jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Jaksa juga menuntut agar terdakwa Yoseph membayar uang pengganti sebesar Rp120 juta. Jika Yoseph tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," sambung jaksa.

Jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan dalam mengajukan tuntutan pidana tersebut. Hal memberatkan yaitu perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan yaitu para terdakwa berterus terang atas perbuatannya. Kemudian, para terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, Parjono dan Yoseph didakwa telah memberi suap Rp1,125 miliar kepada Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, Fadliansyah.

