Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima Yudo: TNI Garda Terdepan Benteng Terakhir Kedaulatan Bangsa

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:39 WIB
Panglima Yudo: TNI Garda Terdepan Benteng Terakhir Kedaulatan Bangsa
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (foto: dok ist)
A
A
A


JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, TNI menjadi garda terdepan sekaligus benteng terakhir kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan, wajah, dan masa depan TNI terletak di pundak para prajurit semuanya.

Untuk itu, Yudo meminta jadikan sikap tanggap, tanggon, dan trengginas yang sudah dimiliki sebagai bekal awal dalam mengabdi secara total kepada Merah Putih, NKRI dan rakyat Indonesia.

“Kalian patut berbangga karena telah melewati tahapan awal sebagai bagian dari TNI dan kalian telah mengucapkan sumpah perwira. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Prajurit harus selalu siap untuk menunaikan kewajiban seorang Perwira terhadap bangsa dan negara,” kata Yudo saat melantik 33 Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek Penerbang (PSDP PNB) TNI TP 2020 dan 350 Perwira Prajurit Karier TNI TA 2023, di Stadion Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2023).

“Para Prajurit harus menegakan harkat dan martabat Perwira. Menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, mampu memimpin, dan menjadi teladan bagi anak buah, serta rela berkorban jiwa raga demi nusa dan bangsa,” pesan Panglima TNI.

Perlu disadari bersama bahwa tantangan tugas di masa mendatang akan semakin kompleks. Situasi geopolitik global yang tidak menentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menyebabkan potensi ancaman tidak hanya berkonsentrasi pada ancaman konvensional namun terus berkembang menjadi ancaman yang multidimensi.

“Seperti ancaman siber, biologis, kecerdasan buatan, dan ancaman lainnya yang bisa merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menuntut kalian untuk terus mengisi diri, beradaptasi secara cermat, mengasah diri, terus berlatih, serta terus berinovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komandan Kodiklat TNI, Kodiklat AU, dan Gubernur Akademi Militer beserta jajaran termasuk kepada para pengasuh, pembina, pengajar, dan pelatih atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan pendidikan sampai dengan kelulusan yang dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

“Kepada orang tua dan keluarga, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya putra putrinya menjadi Perwira TNI. Terima kasih atas dukungan kepada putra putrinya selama menjalani pendidikan. Demikian juga atas kerelaan, keikhlasan, dan doa restu Bapak Ibu sekalian kepada putra putrinya untuk mengawali pengabdian sebagai prajurit TNI kepada negara dan bangsa,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185274/tni-b73K_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Bantu Korban Letusan Gunung Semeru hingga Terjang Banjir Lahar Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196/tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444/dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980/tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement