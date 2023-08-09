Panglima Yudo: TNI Garda Terdepan Benteng Terakhir Kedaulatan Bangsa





JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, TNI menjadi garda terdepan sekaligus benteng terakhir kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan, wajah, dan masa depan TNI terletak di pundak para prajurit semuanya.

Untuk itu, Yudo meminta jadikan sikap tanggap, tanggon, dan trengginas yang sudah dimiliki sebagai bekal awal dalam mengabdi secara total kepada Merah Putih, NKRI dan rakyat Indonesia.

“Kalian patut berbangga karena telah melewati tahapan awal sebagai bagian dari TNI dan kalian telah mengucapkan sumpah perwira. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Prajurit harus selalu siap untuk menunaikan kewajiban seorang Perwira terhadap bangsa dan negara,” kata Yudo saat melantik 33 Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek Penerbang (PSDP PNB) TNI TP 2020 dan 350 Perwira Prajurit Karier TNI TA 2023, di Stadion Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2023).

“Para Prajurit harus menegakan harkat dan martabat Perwira. Menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, mampu memimpin, dan menjadi teladan bagi anak buah, serta rela berkorban jiwa raga demi nusa dan bangsa,” pesan Panglima TNI.

Perlu disadari bersama bahwa tantangan tugas di masa mendatang akan semakin kompleks. Situasi geopolitik global yang tidak menentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menyebabkan potensi ancaman tidak hanya berkonsentrasi pada ancaman konvensional namun terus berkembang menjadi ancaman yang multidimensi.

“Seperti ancaman siber, biologis, kecerdasan buatan, dan ancaman lainnya yang bisa merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menuntut kalian untuk terus mengisi diri, beradaptasi secara cermat, mengasah diri, terus berlatih, serta terus berinovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komandan Kodiklat TNI, Kodiklat AU, dan Gubernur Akademi Militer beserta jajaran termasuk kepada para pengasuh, pembina, pengajar, dan pelatih atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan pendidikan sampai dengan kelulusan yang dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

“Kepada orang tua dan keluarga, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya putra putrinya menjadi Perwira TNI. Terima kasih atas dukungan kepada putra putrinya selama menjalani pendidikan. Demikian juga atas kerelaan, keikhlasan, dan doa restu Bapak Ibu sekalian kepada putra putrinya untuk mengawali pengabdian sebagai prajurit TNI kepada negara dan bangsa,” pungkasnya.