INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tanggap Darurat Diperpanjang, BNPB Lanjutkan Distribusi Bantuan ke Papua Tengah

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |23:16 WIB
Tanggap Darurat Diperpanjang, BNPB Lanjutkan Distribusi Bantuan ke Papua Tengah
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus melanjutkan upaya penanganan darurat bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Hal ini menyusul status tanggap darurat yang diputuskan untuk diperpanjang.

Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kemanusiaan (Kemenko PMK). Dia mengatakan, bantuan untuk masyarakat terdampak bencana kekeringan akan terus dilanjutkan.

“Status tanggap darurat diperpanjang, sehingga pemerintah pusat secara regulasi bisa secara maksimal memberikan bantuan, jadi bantuan pangan tidak berhenti sampai di sini, sampai betul-betul kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi,” kata Suharyanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8)2023).

Dia juga telah mendapat laporan dari Bupati Puncak, bahwa bantuan yang telah dikirim sudah sampai ke masyarakat masing-masing dan setiap kepala keluarga sudah mendapatkan.

Hingga Rabu (9/8) telah terdistribusikan total sebanyak 7.127 kg ke Distrik Agandugume. Adapun barang yang sudah terkirim antara lain 646 paket sembako, 700 lembar matras, Selimut 850 lembar, genset 7 unit dan tenda gulung 140 buah.

