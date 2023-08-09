Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kronologis Begal Payudara di Gang Sempit Pancoran Mas Depok yang Resahkan Warga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:43 WIB
Begini Kronologis Begal Payudara di Gang Sempit Pancoran Mas Depok yang Resahkan Warga
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

DEPOK - Aksi begal payudara di Gang Boni, Jalan Parung Belimbing RT 3 RW 17, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Diketahui aksi begal payudara yang dilakukan seorang pelaku laki-laki di sebuah gang tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV.

Kepala Urusan Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologis berawal korban SAA seorang pelajar pulang sekolah seorang diri tiba-tiba terduga pelaku menyalip dan berputar arah dan langsung memegang payudara korban dengan tangan kiri. Menurutnya setelah melancarkan aksinya terduga pelaku melarikan diri menggunaka sepeda motor.

 BACA JUGA:

"Saat korban sepulang sekolah berjalan di Gang Boni seorang diri, tiba-tiba pelaku menyalip menggunakan motor sendirian sampai ujung gang lalu pelaku putar balik ke arah korban kembali hingga kebelakang korban lalu pelaku putar balik kembali dan saat sudah dekat dengan korban lalu pelaku dari samping kiri korban langsung memegang payudara korban menggunakan tangan kirinya dan langsung kabur menggunakan motornya," kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).

Made menyebut bahwa pelaku kabur dengan Honda Vario berwarna hitam dengan topi berwarna merah.

"Pelaku menggunakan motor Vario warna Hitam, nomor polisinya tidak ingat dan menggunakan topi merah," ucapnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Polsek Pancoran Mas memburu pelaku begal payudara di Jalan Parung Belimbing RT 3 RW 17, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Diketahui aksi begal payudara yang dilakukan seorang pelaku laki-laki di sebuah gang tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV.

Halaman:
1 2
      
