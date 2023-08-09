Jadwal STNK Keliling Hari Ini, Catat Lokasi dan Jam Operasionalnya

JAKARTA - Layanan Samsat keliling hadir di Jadetabek hari ini. Dengan layanan ini, masyarakat dapat memperpanjang STNK dengan cara membayar pajak tahunannya di Samsat keliling ini.

Paling tidak ada 14 Samsat keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang beroperasi hari ini. Berikut daftarnya seperti dikutip dari Instagram TMC Polda Metro Jaya, Rabu (9/8/2023).

1. Samling Jakpus : Halaman Parkir Samsat Jak. Pus & Lap. Banteng Jak. Pus

2. Samling Jakut : Hal Parkir Samsat & Masjid Almusyawarah Kelapa Gading Jak. Utr.