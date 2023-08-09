Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jadwal STNK Keliling Hari Ini, Catat Lokasi dan Jam Operasionalnya

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |08:41 WIB
Jadwal STNK Keliling Hari Ini, Catat Lokasi dan Jam Operasionalnya
A
A
A

JAKARTA - Layanan Samsat keliling hadir di Jadetabek hari ini. Dengan layanan ini, masyarakat dapat memperpanjang STNK dengan cara membayar pajak tahunannya di Samsat keliling ini.

Paling tidak ada 14 Samsat keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang beroperasi hari ini. Berikut daftarnya seperti dikutip dari Instagram TMC Polda Metro Jaya, Rabu (9/8/2023).

1. Samling Jakpus : Halaman Parkir Samsat Jak. Pus & Lap. Banteng Jak. Pus

2. Samling Jakut : Hal Parkir Samsat & Masjid Almusyawarah Kelapa Gading Jak. Utr.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/337/3101474/polri-myZl_large.jpg
SIM Diusulkan Berlaku Seumur Hidup, Begini Penjelasan Lengkap Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/338/3036435/lokasi-sim-keliling-hari-ini-buka-hingga-pukul-2-siang-QjFuqEjLYR.jpg
Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 2 Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/338/3031702/lokasi-sim-keliling-di-sejumlah-wilayah-jakarta-hari-ini-43UvmHKUBi.jpg
Lokasi SIM Keliling di Sejumlah Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/338/3031195/5-lokasi-layanan-sim-keliling-di-jakarta-hari-ini-olcT2rGpIi.jpg
5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/338/3028690/lokasi-sim-keliling-hari-ini-buka-hingga-pukul-14-00-wib-GPeecstPFH.jpg
Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 14.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/338/3027129/lokasi-sim-keliling-tersebar-di-sejumlah-wilayah-jakarta-hari-ini-6igjcT6PMz.jpg
Lokasi SIM Keliling Tersebar di Sejumlah Wilayah Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement