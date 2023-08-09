Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Begal Payudara di Pancoran Mas Depok Viral, Korban dan Pelaku Akhirnya Berdamai

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |08:55 WIB
Kasus Begal Payudara di Pancoran Mas Depok Viral, Korban dan Pelaku Akhirnya Berdamai
Gang sempit lokasi terjadinya begal payudara di Depok/Foto: Istimewa
DEPOK - Kasus begal payudara di Gang Boni, Jalan Parung Belimbing RT 3 RW 17, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat berujung damai. Kasus tersebut sebelumnya viral usai aksi pelaku terekam kamera CCTV.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi mengatakan bahwa kedua belah pihak baik dari pelaku berinisial RDP (19) dengan korban SSA seorang pelajar telah sepakat berdamai usai kasus begal payudara viral di media sosial.

 BACA JUGA:

"Iya betul kedua belah pihak sudah menyelesaikan permasalahannya," kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).

Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi menyebut korban aksi begal payudara tidak membuat laporan polisi (LP). Kendati demikian pelaku tetap dimintai keterangan serta saksi.

 BACA JUGA:

"Korban tidak mau buat laporan. Tetapi Pelaku tetap kita ambil keterangan serta saksi-saksi," ucap Tri.

