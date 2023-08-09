Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Panggil Pemilik Kabel yang Tewaskan Pengemudi Ojol di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |09:03 WIB
Pemprov DKI Panggil Pemilik Kabel yang Tewaskan Pengemudi Ojol di Jakbar
Ilustrasi kabel semraut di Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanggil pemilik kabel yang menewaskan pengemudi ojek online di Jakbar. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta Samsul Bakhri mengungkapkan, bahwa kabel utilitas tersebut milik PT iForte Solusi Infotek.

Samsul mengatakan, Pemprov DKI memanggil pemilik kabel optik itu guna mendapatkan kejelasan untuk memastikan bahwa kabel yang menjerat ojol itu adalah milik mereka.

“Jadi hari Jumat (4/8/2023) itu kami panggil, minta penjelasan dan konfirmasi utilitas yang ada di sana,” kata Samsul kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937422/korban-terjerat-kabel-fiber-optik-sultan-rifat-dipulangkan-begini-kondisinya-Un2qKNhtgh.jpg
Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Sultan Rifat Dipulangkan, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/338/2899303/petugas-tata-kabel-udara-yang-semrawut-dan-menjuntai-di-kuningan-svBNBaVxeE.jpg
Petugas Tata Kabel Udara yang Semrawut dan Menjuntai di Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897823/antisipasi-kecelakaan-kabel-semrawut-di-tebet-dirapikan-PhdOJpVyf5.jpg
Antisipasi Kecelakaan, Kabel Semrawut di Tebet Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/338/2892544/kabel-semrawut-di-veteran-jaksel-dipotong-petugas-q9Pzj2TEAW.jpg
Kabel Semrawut di Veteran Jaksel Dipotong Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/338/2881726/kabel-semrawut-kembali-telan-korban-ayah-dan-anak-di-joglo-terluka-gI6996HeJq.jpeg
Kabel Semrawut Kembali Telan Korban, Ayah dan Anak di Joglo Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/338/2870432/ayah-sultan-jalani-pemeriksaan-kasus-kabel-fiber-optik-bawa-sejumlah-dokumen-IZ7R085gAX.jpg
Ayah Sultan Jalani Pemeriksaan Kasus Kabel Fiber Optik, Bawa Sejumlah Dokumen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement