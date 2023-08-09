Pemprov DKI Panggil Pemilik Kabel yang Tewaskan Pengemudi Ojol di Jakbar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanggil pemilik kabel yang menewaskan pengemudi ojek online di Jakbar. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta Samsul Bakhri mengungkapkan, bahwa kabel utilitas tersebut milik PT iForte Solusi Infotek.

Samsul mengatakan, Pemprov DKI memanggil pemilik kabel optik itu guna mendapatkan kejelasan untuk memastikan bahwa kabel yang menjerat ojol itu adalah milik mereka.

“Jadi hari Jumat (4/8/2023) itu kami panggil, minta penjelasan dan konfirmasi utilitas yang ada di sana,” kata Samsul kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

