Kebakaran Hebat Pasar Kambing Tanah Abang karena Korsleting Listrik, Api Menjalar dari Kios ke Kios

JAKARTA - Api melahap dengan ganas beberapa ruko di Pasar Kambing, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (9/8/2023) pagi. Kebakaran ini diduga berawal dari korsleting listrik.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat Asril Rizal mengatakan, rembetan api disebabkan salah satu pemilik lapak tak segera melapor ke pihak pemadam.

BACA JUGA:

"Api berasal dari salah satu kios. Dia melihat kepulan asap di atas salah satu kios dan dengan segera dia bersama rekannya berupaya memadamkan dengan APAR, namun gagal karena api sudah membesar dan menyambar ke kios di sebelahnya," ujar Asril dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Asril menambahkan, akibat membesarnya api, pihak keamanan pasar akhirnya baru menghubungi pemadam kebakaran untuk segera merapat ke lokasi.

BACA JUGA:

"Kemudian keamanan pasar langsung menghubungi Damkar, sementara warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pos damkar terdekat," sambungnya.

"Setelah mendapat laporan tersebut Damkar dari pos tanah Abang langsung meluncur ke TKP berikut unit lain nya dan dengan cepat api bisa dikuasai dan dilokalisir," tambah Asril.