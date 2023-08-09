Aksi Begal Payudara Meresahkan, Polisi: Jangan Pulang Malam dan Sendiri

DEPOK - Aksi begal payudara kian marak dan meresahkan masyarakat khususnya di Depok, Jawa Barat, yang terjadi beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian pun memberikan arahan agar terhindar dari kasus pelecehan seksual tersebut.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi meminta remaja putri hingga emak-emak tidak melintas di jalan sepi seorang diri.

BACA JUGA:

"Kami berharap untuk remaja putri atau ibu ibu untuk tidak pulang terlalu malam melintas di jalan yang sepi seorang diri. Hal ini dapat memicu pelaku untuk berbuat hal yang tidak diinginkan," kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).

Made menyarankan agar memilih jalan yang lebih ramai dan berdampingan dengan teman atau orang lain.

BACA JUGA:

"Mencari jalan lebih ramai, berjalan didampingi teman lebih dari satu merupakan salah satu cara untuk menghindari para pelaku begal payudara," ucapnya.