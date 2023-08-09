Kebakaran Padam, 146 Kios di Pasar Kambing Tanah Abang Luluh Lantak

Kebakaran Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto: Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Pasar Kambing, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil dipadamkan usai terbakar hebat sejak Rabu (9/8/2023) pagi. Namun, ratusan lapak pedagang luluh lantak dilahap si jago merah.

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan, pihaknya sudah berjibaku dengan api sejak pukul 07.00 WIB. Sehingga, satu jam berselang, api sudah berhasil dikuasai.

“Sekitar pukul 08.30, api sudah berstatus hijau atau pendinginan," ujar Asril dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Di sisi lain, Lurah Kebon Melati, Ikhsan Kamil menambahkan, tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran tersebut. Namun, ratusan kios terimbas.

“Totalnya ada 146 kios semi permanen yang terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kerugian masih kami hitung," pungkasnya.