Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Padam, 146 Kios di Pasar Kambing Tanah Abang Luluh Lantak

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:33 WIB
Kebakaran Padam, 146 Kios di Pasar Kambing Tanah Abang Luluh Lantak
Kebakaran Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Pasar Kambing, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil dipadamkan usai terbakar hebat sejak Rabu (9/8/2023) pagi. Namun, ratusan lapak pedagang luluh lantak dilahap si jago merah.

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan, pihaknya sudah berjibaku dengan api sejak pukul 07.00 WIB. Sehingga, satu jam berselang, api sudah berhasil dikuasai.

“Sekitar pukul 08.30, api sudah berstatus hijau atau pendinginan," ujar Asril dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Di sisi lain, Lurah Kebon Melati, Ikhsan Kamil menambahkan, tidak ada korban jiwa atas kejadian kebakaran tersebut. Namun, ratusan kios terimbas.

“Totalnya ada 146 kios semi permanen yang terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kerugian masih kami hitung," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement