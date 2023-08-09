Ular Kobra 1,5 Meter Sembunyi di Kandang Ayam Cibinong, Damkar Evakuasi

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular kobra di wilayah Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ular tersebut bersembunyi di kandang ayam.

Komandan Regu (Danru) Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Muhamad Ridwan mengatakan, evakuasi itu dilakukan pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Pihaknya melakukan evakuasi menindaklanjuti laporan warga soal keberadaan ular jenis kobra di dekat kandang ternaknya.

"Warga melapor ke Dinas Pemadam kebakaran untuk dilakukan evakuasi ular," kata Ridwan dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Dari laporan tersebut, timnya bergegas menuju lokasi kejadian. Selanjutnya, pihaknya berkoordinasi dengan RT/RW dan melakukan persiapan evakuasi ular.

"Mempersiapkan alat pendukung seperti grab stick, sarung tangan, dan juga senter," ujarnya.

Evakuasi itu berlangsung sekitar 40 menit untuk mencari keberadaan ular. Setelah berhasil ditemukan, ular berbisa itu langsung ditangkal petugas.

"Ular berhasil dievakuasi," ungkapnya.