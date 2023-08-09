95 Personel Satresnarkoba Polres Jakbar Mendadak Dites Urine, Apa Hasilnya?

JAKARTA - Sebanyak 95 Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) melakukan tes urine secara mendadak. Tes urine itu digelar Seksi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polres Jakarta Barat, Rabu (9/8/2023).

Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal mengatakan, tes urine iniuntuk mengecek keterlibatan anggotanya dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Alhamdulillah dari hasil pengecekan didapati bahwa 95 anggota yang dipilih secara acak menunjukkan negatif narkoba,” ujar Akmal dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Ia menjelaskan, tes urine ini dilakukan sebagai upaya pengawasan internal untuk mencapai anggota zero dari narkoba. Selain itu, tes ini untuk mencegah pelanggaran personel dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.