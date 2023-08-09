Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

95 Personel Satresnarkoba Polres Jakbar Mendadak Dites Urine, Apa Hasilnya?

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:01 WIB
95 Personel Satresnarkoba Polres Jakbar Mendadak Dites Urine, Apa Hasilnya?
Sebanyak 95 personel Satresnarkoba Polres Jakarta Barat dites urine. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 95 Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) melakukan tes urine secara mendadak. Tes urine itu digelar Seksi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polres Jakarta Barat, Rabu (9/8/2023).

Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal mengatakan, tes urine iniuntuk mengecek keterlibatan anggotanya dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Alhamdulillah dari hasil pengecekan didapati bahwa 95 anggota yang dipilih secara acak menunjukkan negatif narkoba,” ujar Akmal dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Ia menjelaskan, tes urine ini dilakukan sebagai upaya pengawasan internal untuk mencapai anggota zero dari narkoba. Selain itu, tes ini untuk mencegah pelanggaran personel dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement