Truk Tangki Air Kecelakaan di Tol Jagorawi, 1 Orang Terluka

BOGOR - Truk tangki air mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi KM 22, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang penumpang truk terluka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 04.30 WIB. Awalnya, truk tangki air yang dikendarai Ujang (51) melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Di TKP, menurut pengakuan pengemudi, truk sedang berjalan di lajur 2 dalam kondisi mengantuk," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Akibatanya, truk oleng dan menabrak kendaraan lain di depannya yang nihil identitas. Truk pun mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan.

BACA JUGA: Tiga Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi

"Posisi terakhir normal di antara lajur 1 dan 2," ujarnya.