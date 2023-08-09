Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tangki Air Kecelakaan di Tol Jagorawi, 1 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:32 WIB
Truk Tangki Air Kecelakaan di Tol Jagorawi, 1 Orang Terluka
Truk tangki air kecelakaan di Tol Jagorawi. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Truk tangki air mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi KM 22, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang penumpang truk terluka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 04.30 WIB. Awalnya, truk tangki air yang dikendarai Ujang (51) melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Di TKP, menurut pengakuan pengemudi, truk sedang berjalan di lajur 2 dalam kondisi mengantuk," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Akibatanya, truk oleng dan menabrak kendaraan lain di depannya yang nihil identitas. Truk pun mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan.

"Posisi terakhir normal di antara lajur 1 dan 2," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement