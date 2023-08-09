Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Demo Buruh, 1.100 Personel Polisi Diterjunkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:34 WIB
Kawal Demo Buruh, 1.100 Personel Polisi Diterjunkan
Demo buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Sebanyak 1.100 petugas kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi demontrasi buruh di kawasan Patung Kuda dan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Aksi sejumlah elemen buruh menuntut pencabutan Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Hari ini, personel yang disiapkan ada 1.100 untuk pengamanan," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat saat dikonformasi, Rabu (9/8/2023).

Komarudin mengatakan, akibat aksi demo tersebut pihaknya melakukan penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat. Pengendara yang melintas dari Jalan MH Thamrin ataupun Jalan Budi Kemuliaan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kapolres mengimbau untuk masyarakat yang terpaksa melakukan perjalanan agar menghindari ruas jalan di area Monas. Sebab, perjalanan pengendara bisa terganggung akibat aksi tersebut.

"Hari ini pengalihan hanya di Merdeka Barat. Jadi arus lalu lintas yang ke arah Utara dan Selatan dialihkan di patung kuda dan juga Harmoni," katanya.

Massa aksi diperkirakan hingga ribuan orang, demo tersebut juga akan berlangsung hingga sore hari. Kata kapolres demo juga akan berlangsung keesokan hari.

"Kalau dalam surat pemberitahuan hari ini 3.000 massa, untuk besok sepertinya tidak sebanyak ini, tapi masih kita monitor," katanya.

