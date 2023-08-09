Niat Ketemu Teman FB, Bocah SMP Dipukuli dan Motornya Dicuri OTK di Sunter

Bocah SMP korban penganiayaan dan pencurian di Sunter, Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)

JAKARTA - Seorang remaja laki-laki berinisial DRS (15) menjadi korban penganiayaan oleh segerombolan orang tidak dikenal (OTK) di Jalan Sunter Muara, Sunter Agung, Jakarta Utara. Selain dipukuli, sepeda motor milik korban juga dibawa kabur para pelaku.

Menurut remaja kelas 3 SMP ini, aksi pengeroyokan terjadi pada Jumat 4 Agustus 2023 malam lalu. Bermula saat dirinya berkenalan dengan wanita yang mengaku bernama Ndah melalui media sosial Facebook.

Meski baru sebentar berkomunikasi lewat pesan singkat Facebook, wanita muda itu langsung mengajak DRS untuk bertemu di malam harinya di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dengan mengendarai Yamaha Mio, DRS berangkat ke tempat pertemuan di Jalan Sunter Muara. Di sana, DRS sudah melihat keberadaan Ndah dari kejauhan. Namun, belum sempat bertemu, DRS didatangi dua orang.

"Ternyata ada dua pria samperin saya, mereka nanya yang mau main ya sama Ndah, saya bilang iya," ucap DRS saat dikonfirmasi Rabu (9/8/2023).

Menurut korban, saat dirinya ketemu Ndah. Kenalannya mengajak gerombolan pria untuk ikut bertemu DRS dan nongkrong bareng di lokasi. Salah satu dari gerombolan pemuda yang mendekati DRS dan tiba-tiba memukulnya.