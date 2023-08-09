Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Terduga Pelaku Pembunuhan Remaja saat Nongkrong di Cinere Ditangkap

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:26 WIB
4 Terduga Pelaku Pembunuhan Remaja saat Nongkrong di Cinere Ditangkap
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Wakapolres Metro Depok, AKBP Eko Wahyu Fredian mengatakan, tim gabungan dari Polres dan Polsek Cinere berhasil menangkap empat terduga pelaku penyerangan remaja berinisial MRS (18) yang tewas disabet senjata tajam (sajam) berjenis celurit saat asyik nongkrong di Jalan Cilobak RT 1/7, Pangkalan Jati, Cinere, Depok.

"Sebagian sudah diamankan kemarin, ini tim terus bergerak. Sekitar empat orang," kata Eko di Gedung Barang Bukti dan Perampasan Kejari Depok, Rabu (9/8/2023).

Eko menyebut, korban MRS merupakan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara untuk status terduga pelaku masih didalami.

"Iya (korban orang Jagakarsa). (Status pelajar atau bukan) masih di dalami sementara di interogasi," ucapnya.

Sebelumnya, seorang remaja berinisial MRS tewas usai dianiaya empat pria di Jalan Cilobak RT 1/7, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok. Korban tewas dengan sabetan celurit berukuran besar di tubuhnya saat hendak pulang ke rumah.

Kaur Humas Polres Depok , Iptu Made Budi mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Senin, 7 Agustus 2023 pukul 03.50 WIB. Sebelum kejadian, korban bersama tujuh orang temannya sedang nongkrong di Jalan Cilobak.

Halaman:
1 2
      
