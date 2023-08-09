Penampakan 146 Kios di Pasar Kambing Tanah Abang Luluh Lantak Dilalap Api

Kebakaran Pasar Kambing, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto: Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Kebakaran melanda Pasar Kambing, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (9/8/2023) pagi. Imbasnya, 146 kios pedagang luluh lantak dilahap si jago merah.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, imbas kebakaran hebat tersebut ratusan kios berceceran hingga bersatu dengan tanah. Hal ini disebabkan seluruh bangunan semi permanen itu terbuat dari material kayu.

Terlihat, para pedagang yang terimbas mulai meraup sisa kebakaran di lapaknya masing-masing. Dengan harap-harap cemas, mereka berharap terdapat sisa-sisa barang yang dapat diselamatkan.

Tak hanya itu, bahkan bocah-bocah kecil yang baru pulang sekolah nampak terlihat ikut berjibaku membereskan puing-puing bangunan.

Salah satu pedagang yang terdampak, Surono (50) mengaku tak menyangka kebakaran tersebut menimpa lapaknya. Sebab, kejadian kebakaran tersebut terjadi begitu cepat.

"Nggak tau cuman aku lagi ngupasin pepaya keluar-keluar ko bau asap kabel, ini ko dari mana, tau-tau gede," ujar Surono saat ditemui MPI di lokasi, Rabu (9/8/2023).

Surono menambahkan, tak ada satupun barangnya yang bisa diselamatkan. Kini, ia hanya bisa pasrah melihat pemandangan nahas tersebut.

"Barang-barang berharga kebakar semua nggak ada sisa," katanya.