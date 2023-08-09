Perindo Jaktim: KTA Perindo Dimaksudkan untuk Jamin Keselamatan Kader dan Anggota

JAKARTA - Ketua DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur mengatakan, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu difokuskan membagikan KTA berasuransi khususnya pada pekerja lepas yang banyak menghabiskan waktu di jalanan. Dia menggarisbawahi para pekerja adalah ojol dan sopir angkutan umum.

"Memang kita khususkan (KTA berasuransi) kepada ojol dan sopir angkutan umum, tetapi ini terbuka bagi siapa saja terutama yang membutuhkan. KTA ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dari kecelakaan," katanya.

Diketahui, Tiga bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI dapil V Jakarta Timur, mengadakan kegiatan Jumat berkah bersama DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur di Jalan Duren Sawit Raya (dermaga) No 7, RT 5/RW 10, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kegiatan Jumat berkah tersebut menyasar warga, driver ojek online (ojol), dan sopir angkutan umum, sembari membagikan KTA berasuransi Perindo.

Salah satu bacaleg dapil V Perindo Jakarta Timur, George Fernando Dendeng menyampaikan, program Jumat berkah kali ini diinisiasi DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur. Ia mengatakan, dalam Jumat Berkah tersebut, ia bersama Pemuda Perindo Jakarta Timur membagikan nasi boks dan KTA berasuransi.

"Kegiatan Jumat berkah ini bagian dari bentuk kepedulian kami dengan berbagi kepada masyarakat. Ini ditujukan agar pada Jumat berkah ini kami semakin dekat dengan masyarakat," ujar George di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Selain itu, George menyampaikan, dirinya beserta bacaleg lainnya membagikan KTA berasuransi kepada masyarakat sekitar. Dia mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi misi Perindo yang mendukung perkembangan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi KTA berasuransi ini dibagikan kepada masyarakat, khususnya ojol dan sopir angkot, agar memberikan perlindungan dari kecelakaan dan jaminan bagi ahli waris ketika meninggal dunia. Ini program yang baik dari Perindo agar selalu disosialisasikan," tutur George.