Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Jaktim: KTA Perindo Dimaksudkan untuk Jamin Keselamatan Kader dan Anggota

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |15:17 WIB
Perindo Jaktim: KTA Perindo Dimaksudkan untuk Jamin Keselamatan Kader dan Anggota
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur mengatakan, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu difokuskan membagikan KTA berasuransi khususnya pada pekerja lepas yang banyak menghabiskan waktu di jalanan. Dia menggarisbawahi para pekerja adalah ojol dan sopir angkutan umum.

"Memang kita khususkan (KTA berasuransi) kepada ojol dan sopir angkutan umum, tetapi ini terbuka bagi siapa saja terutama yang membutuhkan. KTA ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dari kecelakaan," katanya.

Diketahui, Tiga bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI dapil V Jakarta Timur, mengadakan kegiatan Jumat berkah bersama DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur di Jalan Duren Sawit Raya (dermaga) No 7, RT 5/RW 10, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kegiatan Jumat berkah tersebut menyasar warga, driver ojek online (ojol), dan sopir angkutan umum, sembari membagikan KTA berasuransi Perindo.

Salah satu bacaleg dapil V Perindo Jakarta Timur, George Fernando Dendeng menyampaikan, program Jumat berkah kali ini diinisiasi DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur. Ia mengatakan, dalam Jumat Berkah tersebut, ia bersama Pemuda Perindo Jakarta Timur membagikan nasi boks dan KTA berasuransi.

"Kegiatan Jumat berkah ini bagian dari bentuk kepedulian kami dengan berbagi kepada masyarakat. Ini ditujukan agar pada Jumat berkah ini kami semakin dekat dengan masyarakat," ujar George di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Selain itu, George menyampaikan, dirinya beserta bacaleg lainnya membagikan KTA berasuransi kepada masyarakat sekitar. Dia mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi misi Perindo yang mendukung perkembangan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi KTA berasuransi ini dibagikan kepada masyarakat, khususnya ojol dan sopir angkot, agar memberikan perlindungan dari kecelakaan dan jaminan bagi ahli waris ketika meninggal dunia. Ini program yang baik dari Perindo agar selalu disosialisasikan," tutur George.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement