Diduga Sopir Mengantuk, Truk Ringsek Alami Kecelakaan di Tol Jagorawi

BOGOR - Truk boks mengalami kecelakaan di ruas Tol Jagorawi tepatnya KM 24, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan terluka dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 10.13 WIB. Awalnya, truk boks yang dikendarai Joel (35) sedang melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Di TKP pengakuan pengemudi mengantuk," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Akibatnya, truk boks tersebut menabrak kendaraan lain di depannya yang nihil identitas. Bagian depan truk pun mengalami kerusakan yang cukup parah.