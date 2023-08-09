Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Spesialis Curanmor Gasak Motor yang Sedang Terparkir di Dalam Rumah

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |15:40 WIB
Terekam CCTV, Spesialis Curanmor Gasak Motor yang Sedang Terparkir di Dalam Rumah
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Warakas 13 Gang A, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah sepeda motor milik ibu rumah tangga digasak dua kawanan spesialis curanmor, aksi inipun terekam CCTV setempat.

Berdasarkan rekaman CCTV, memperlihatkan dua orang pelaku curanmor berboncengan naik sepeda motor mendatangi rumah kontrakan korban. Sesampainya didepan rumah, kedua pelaku kemudian masuk kedalam dan melihat situasi sekitar.

Melihat situasi disekitar telah aman dan sepi, salah satu pelaku kemudian masuk kedalam kontrakan untuk melihat kondisi didalam. Tidak berapa lama satu pelaku mendekati motor yang menjadi target. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban.

Adapun korban curanmor yang merupakan ibu rumah tangga bernama Hana Emmanuela mengungkapkan bahwa aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu (5/8/2023), dimana saat itu dirinya sedang beristirahat dengan buah hatinya.

"Kehilangan itu pas hari Sabtu ya tanggal 5 Agustus, saya juga sebenarnya mau pakai tapi lagi istirahat sama anak-anak tidur siang jadi saya ga engeh kalo motor hilang, terus bapak saya ke atas ketuk pintu kamar saya masuk ngeliat saya ada dikamar sedangkan motor sudah tidak ada," Kata Hana di temui diokasi, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Jakarta Utara curanmor CCTV
