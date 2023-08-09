Heboh, Mayat Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Lebam di Jembatan Taman Sari Jakbar

JAKARTA - Warga Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat dihebohkan dengan penemuan mayat pria dengan luka lebam terkapar di sebuah jembatan pinggir jalan pada Rabu (9/8/2023) pagi.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat Kompol Adhi Wananda mengatakan, pihaknya menunggu dokter forensik untuk mengungkap penyebab kematian pria tersebut.

"Penyebab kematian menunggu hasil pemeriksaan dokter forensik," ujar Adhi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/8/2023).

Adhi menambahkan, pihaknya mendapat informasi penemuan mayat tersebut dari warga sekitar pukul 07.00 WIB.

"Tadi pukul 07.00 WIB pertama di temukan oleh saksi dan dilaporkan ke kita," imbuhnya.