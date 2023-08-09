Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh, Mayat Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Lebam di Jembatan Taman Sari Jakbar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |15:55 WIB
Heboh, Mayat Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Lebam di Jembatan Taman Sari Jakbar
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat dihebohkan dengan penemuan mayat pria dengan luka lebam terkapar di sebuah jembatan pinggir jalan pada Rabu (9/8/2023) pagi.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat Kompol Adhi Wananda mengatakan, pihaknya menunggu dokter forensik untuk mengungkap penyebab kematian pria tersebut.

"Penyebab kematian menunggu hasil pemeriksaan dokter forensik," ujar Adhi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (9/8/2023).

Adhi menambahkan, pihaknya mendapat informasi penemuan mayat tersebut dari warga sekitar pukul 07.00 WIB.

"Tadi pukul 07.00 WIB pertama di temukan oleh saksi dan dilaporkan ke kita," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tamansari Jakarta Barat. mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173//hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement