HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Nyolong Motor, Penjahat Ini Bonyok Dipukuli Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:16 WIB
Kepergok Nyolong Motor, Penjahat Ini Bonyok Dipukuli Warga
Illustrasi (foto: dok freepik)
BOGOR - Maling motor di wilayah Rawahingkik, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor babak belur dihajar massa. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polsek Cileungsi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Awalnya, korban yang baru pulang berjualan memarkirkan motornya di samping kontrakan.

"Korban masuk ke dalam kontrakan untuk tidur," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Tak lama, korban dibangunkan warga bahwa motor miliknya telah dicuri. Setelah keluar, pelaku pencurian sudah dalam kondisi babak belur dihajar massa.

